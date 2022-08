Foot - Mercato - OM

Sanchez, Lopez, Tudor… Bailly dit tout sur son arrivée à Marseille

Publié le 26 août 2022 à 14h30 par Hugo Chirossel mis à jour le 26 août 2022 à 14h31

À la recherche d’un défenseur central depuis plusieurs semaines, l’OM a annoncé jeudi l’arrivée d’Eric Bailly. L’international ivoirien a été prêté pour une saison par Manchester United, avec une option d’achat. Une grande satisfaction pour le joueur, qui retrouvera d’ailleurs d'anciens coéquipiers, comme Pau Lopez, Cédric Bakambu ou Alexis Sanchez. Il s’est confié sur son choix de rejoindre les Phocéens et sur ses ambitions cette saison.

« L'Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d'achat après le succès de sa visite médicale . » Jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de sa 11e recrue de l'été. Eric Bailly a été prêté avec option d’achat par Manchester United, un « rêve qui se réalise » pour l’international ivoirien, comme il l’a confié dans une interview diffusée sur le site de l’Olympique de Marseille. « Pour moi, c'est une grande satisfaction d’être ici, dans un club historique, un grand club. Ça me fait vraiment plaisir », a-t-il ajouté.

« 𝗨𝗻 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲 ! ✨»𝗘́𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 se livre sur son arrivée et ses ambitions sous ses nouvelles couleurs 🔵⚪️⁰L’interview complète 👉https://t.co/yNM5ffQe6Z🤝 @Sorare pic.twitter.com/vxmEwO4QI4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2022

« Je pense que j’aurai un accueil chaleureux ici dans le vestiaire »

L’ancien défenseur de Villarreal a également fait référence à d’autres joueurs ivoiriens passés par le club : « je pense que dans le passé, on a eu des légendes qui y sont passées. Quand je parle de légende, je parle de Didier (Drogba). Il y a eu (Abdoulaye) Meïté, Baky (Koné), des personnes qui nous ont représenté dignement et pour moi, il est très important de relever ce défi . » À l’OM, il retrouve des joueurs avec qui il a évolué, ce qui devrait favoriser son intégration au sein du groupe. « Surtout Pau Lopez, j’étais à l’Espanyol plusieurs années, j’étais dans l’Académie avec lui. Il m’appelait le plus souvent et me demandait à quel moment j’allais arriver. J’ai reçu aussi Bakambu quand il est arrivé en 2015 à Villarreal et Alexis Sanchez il n’y a pas longtemps à Manchester. Je pense que j’aurai un accueil chaleureux ici dans le vestiaire, j’espère », a-t-il confié.

« Cela m’a beaucoup motivé pour être ici à l’Olympique de Marseille »

Eric Bailly a pu échanger avec Igor Tudor avant son arrivée, ce qui a compté dans son choix de rejoindre l’OM. « Pour lui, la première satisfaction c’est de me voir ici » a-t-il déclaré au sujet de son nouvel entraîneur. « Il m’a appelé, on a beaucoup parlé avec le président et pour moi, il est très important de voir quelle importance l’entraîneur te donne et cela m’a beaucoup motivé pour être ici à l’Olympique de Marseille . » L’international ivoirien a pu voir des matchs de l’OM cette saison et apprécie la philosophie du technicien croate : « A vec le système du nouvel entraîneur, l’OM est sur une bonne lancée, un match nul deux victoires. Je pense que c’est un bon début et maintenant le plus important c’est de regarder les matchs à venir, c’est-à-dire dimanche contre Nice et le prochain match au Vélodrome . »

« L’OM mérite de gagner des trophées »