Foot - Mercato - OM

Longoria a reçu une aide de Tudor pour boucler un transfert

Publié le 26 août 2022 à 13h10 par Hugo Chirossel

Jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de sa 11e recrue de l'été. Eric Bailly a débarqué en prêt avec option d’achat en provenance de Manchester United. Il s’est confié sur son arrivée à Marseille et a révélé avoir discuté avec Igor Tudor, ce qui a notamment compté dans son choix.

La fin du marché des transferts se rapproche et ça continue de bouger à l’OM. Les Marseillais ont annoncé jeudi le recrutement d’Eric Bailly. L’international ivoirien arrive en provenance de Manchester United, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Cette dernière est notamment conditionnée à une qualification en Ligue des champions.

« 𝗨𝗻 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗾𝘂𝗶 𝘀𝗲 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘀𝗲 ! ✨»𝗘́𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 se livre sur son arrivée et ses ambitions sous ses nouvelles couleurs 🔵⚪️⁰L’interview complète 👉https://t.co/yNM5ffQe6Z🤝 @Sorare pic.twitter.com/vxmEwO4QI4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2022

« Il est très important de voir quelle importance l’entraîneur te donne »

Dans une interview publiée sur le site de l’OM, Eric Bailly a confié qu’il avait pu s’entretenir avec Igor Tudor. « Pour lui, la première satisfaction c’est de me voir ici », a-t-il déclaré en parlant de son nouvel entraîneur. « Il m’a appelé, on a beaucoup parlé avec le président et pour moi il est très important de voir quelle importance l’entraîneur te donne et cela m’a beaucoup motivé pour être ici à l’Olympique de Marseille . »

« Fier de voir un frère ivoirien revêtir ce maillot »