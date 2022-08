Foot - Mercato - OM

Un autre départ de taille après Milik, Tudor laisse planer le doute

Publié le 26 août 2022 à 19h10 par Quentin Guiton

Après un recrutement animé durant ce mercato estival, l’OM doit aussi vendre pour contrebalancer toutes ces dépenses. Une liste de joueurs invités à aller voir ailleurs avait donc été établie. Dans celle-ci se trouve notamment Duje Caleta-Car. Seulement, le Croate n’est toujours pas parti à quelques jours de la clôture du marché des transferts. Igor Tudor a pris la parole sur ce dossier…

L’OM n’a pas encore terminé son dégraissage. Si le club est quand-même parvenu à se séparer définitivement de Kevin Strootman, reste encore à se débarrasser de l’autre indésirable : Duje Caleta-Car. En marge de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria s’était d’ailleurs une nouvelle fois montré clair au sujet du défenseur croate dont le contrat termine l’été prochain : « La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club. ».

Mercato - OM : Une recrue pour remplacer Milik ? Tudor annonce la couleur https://t.co/QwSOv01OnP pic.twitter.com/AUoC8BhToC — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Caleta-Car en Premier League ?

Problème, les prétendants se font rares pour Duje Caleta-Car. Mais d’après les informations du Phocéen , un club anglais pourrait sauver l’OM. Ainsi, Aston Villa, qui a déjà recruté Boubacar Kamara cet été, serait intéressé par le défenseur marseillais. Cependant, Caleta-Car ne serait qu’un plan B pour les Villans , faisant de Victor Nelsson (Galatasaray) leur priorité.

« Sa situation est particulière »