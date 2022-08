Foot - Mercato - OM

OM : Une solution identifiée en Premier League pour Caleta-Car ?

Publié le 23 août 2022 à 22h15 par Hugo Chirossel

Alors qu’il arrivera à la fin de son contrat avec l’OM en juin prochain, Duje Caleta-Car fait partie des joueurs invités à s’en aller avant la fermeture du marché des transferts. Si les prétendants ne se bousculent pas, une nouvelle porte de sortie pourrait s’ouvrir pour l’international croate. Aston Villa est intéressé et serait venu aux renseignements.

« La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club . » En marge de la présentation d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria avait été clair quant à la situation de Duje Caleta-Car.

Une porte de sortie en Premier League

L’international croate, en fin de contrat en juin prochain, doit s’en aller cet été. Cela fait plusieurs mercatos que l’OM cherche à s’en séparer, sans succès. Seul problème, ça ne se bouscule pas pour recruter le défenseur âgé de 25 ans, mais une porte de sortie en Premier League pourrait bientôt s’ouvrir.

