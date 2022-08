Mercato - OM

Mercato : Milik vide son sac, l’OM pas vraiment épargné…

Publié le 26 août 2022 à 22h10 par Alexis Bernard

Après avoir quitté la Serie A l’année dernière (janvier 2021), Arkadiusz Milik va retrouver un autre grand club italien puisqu’il est désormais prêté à la Juventus de Turin. Devenu un joueur à part entière de l’OM le premier jour du mercato estival, il a finalement changé d’avis pour retrouver un Championnat qui lui a visiblement manqué...

Il a fait beaucoup de bien à l’OM pendant son passage. Présent lors des deux premières journées de Ligue 1 avec les Marseillais, Arkadiusz Milik semblait pourtant bien pressé de retrouver l’Italie après avoir connu de belles années du côté de Naples. Élément indispensable de l’attaque marseillaise depuis son arrivée, Milik a fait des heureux en signant définitivement à l’OM lors du premier jour du mercato estival. Faisant part de l’ambiance incroyable du Vélodrome, où il sentait « comme à la maison » d’après une interview réalisée à la fin de la saison dernière, il a pourtant accepté de partir à la Juventus, sous forme d’un prêt.

Pas dans les plans de Tudor

L’attaquant polonais quitte donc un club où les tensions règnent dans le vestiaire. Malgré ses performances qui ont permis à l’OM d’arracher une place directe en Ligue des champions à l’issue de l’exercice 2021-2022, Milik n’est pas indispensable aux yeux d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur. C’est donc ce vendredi que l’OM a officialisé le départ du Polonais pour Turin, pour un prêt avec option d’achat. Après un mercato estival bien animé, l’OM a de quoi remplacer l’apport offensif de Milik puisqu’il a réussi à attirer la star chilienne Alexis Sanchez. Mais ce départ un peu surprenant pourrait nuire aux résultats du groupe.

Merci pour toi @arekmilik9 on t’aime ❤️ pic.twitter.com/nTtanquUox — Yassir 🇲🇦 (@MocroInBlack) August 23, 2022

L’Italie lui manquait…