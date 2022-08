Foot - Mercato - FC Nantes

FC Nantes : Le LOSC reçoit une réponse définitive pour ce transfert

Publié le 26 août 2022 à 20h00 par Quentin Guiton mis à jour le 26 août 2022 à 20h03

Auteur d’une belle saison 2021-2022, le FC Nantes connait un début d’exercice plus compliqué cette année. Et les choses pourraient ne pas s’arranger pour les Canaris, Ludovic Blas étant annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, notamment du côté de Lille. Mais ce vendredi, ce feuilleton a peut-être pris fin…

Si le FC Nantes a réalisé une très belle saison l’an passé notamment en remportant la Coupe de France, c’est aussi parce que Ludovic Blas a cartonné. Des prestations qui se sont faites remarquées sur la scène européenne. Ainsi, le milieu offensif de 24 ans pourrait plier ses bagages cet été. Depuis de longues semaines, le joueur est d’ailleurs annoncé en partance pour Lille. Benfica et Rennes récemment seraient aussi sur sa piste.

Se queda (et je parle pas du ballon) pic.twitter.com/UftPZGFLaY — Alban Lafont (@AlbanLafont) August 26, 2022

« Il peut partir comme il peut rester là »

Et ce dossier secoue le FC Nantes. Ludovic Blas ne jouera d’ailleurs pas face à Toulouse ce week-end. Antoine Kombouaré s’était donc exprimé sur cette situation délicate : « Son absence, je la comprends. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Il vaut mieux qu'il ne joue pas s'il joue en étant diminué. Aujourd'hui, ce n'est pas facile pour lui de jouer. Il est venu me dire hier qu'il ne souhaitait pas jouer le match, j'ai acté. […] Lui, maintenant, c'est son problème avec la direction, c'est un cas personnel, mais nous, on a surtout à travailler sur la façon de pallier cette absence, et trouver les solutions pour gagner contre Toulouse. […] Ce que fait Ludo, ce sont les aléas du mercato. […] Après, Ludo ne souhaite pas jouer, mais il n'est pas encore parti. Il peut partir comme il peut rester là. » Si Kombouaré a donc admis que Blas avait de grandes chances de partir, la possibilité de le voir rester n’était pas à exclure.

« Se queda »