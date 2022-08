Foot - Mercato - OM

OM : Une recrue pour remplacer Milik ? Tudor annonce la couleur

Publié le 26 août 2022 à 18h10 par Thomas Bourseau

Arkadiusz Milik aurait pu emmener l’attaque de l’OM en Ligue des champions. Cependant, comme Igor Tudor a pris le soin de le souligner ce vendredi, le Polonais a fait le choix de partir pour rejoindre la Juventus. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs clairement fait savoir que Milik ne sera pas remplacé à Marseille.

Entre l’OM et Arkadiusz Milik, l’histoire serait-elle définitivement terminée ? Alors que le mercato estival fermera ses portes la semaine prochaine, Pablo Longoria a laissé Milik partir à la Juventus sous la forme d’un prêt payant d’1M€ dans lequel une option d’achat de 7M€, non obligatoire, a été incluse.

L’OM ne veut pas d’un remplaçant à Milik

Cependant, et alors que Milik a plié bagage, La Provence a révélé ce vendredi que le comité de direction de l’OM présidé par Pablo Longoria, n’entendait pas remplacer numériquement Arkadiusz Milik alors que Luis Suarez, Alexis Sanchez, Cédric Bakambu et Bamba Dieng peuvent combler le vide laissé par Milik.

Et Tudor confirme