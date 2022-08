Foot - Mercato - OM

Longoria a pris une grosse décision pour cette saison

Publié le 28 août 2022 à 14h15 par Quentin Guiton

Cet été, le mercato de l’OM a été très animé, et ce n’est pas encore totalement terminé. Ainsi, l’effectif a drastiquement changé par rapport à celui de la saison dernière. Et Pablo Longoria y est pour beaucoup, lui qui a un rôle décisionnaire encore plus important depuis cet été. D’ailleurs, Longoria a fait un choix important en vue de cette saison…

L’effectif de l’OM a été totalement chamboulé lors de ce mercato estival. C’est simple, 50% de l’équipe a été renouvelé. Le club olympien a enregistré pas moins de onze arrivées mais a aussi été très actif au niveau des départs. Un gros changement signé Pablo Longoria.

Aucun joueur ne touchera un salaire de plus de 2,5M€ net !

Cet été, la politique du club a changé. En effet, si Pablo Longoria ne cumule plus les rôles de président et de directeur sportif, c’est lui qui a choisi la majorité des arrivées et des départs, comme le rapporte le JDD . Et le président de l’OM a pris une autre décision forte : le salaire le plus élevé de l’effectif ne dépassera pas 2,5M€ net !

Le traumatisme Strootman

Cette décision radicale n’est pas anodine. Pablo Longoria ne veut plus reproduire les erreurs du passé. En effet, l’OM avait recruté Kevin Strootman en 2018 et n’avait pas hésité à lui offrir 4,5M€ par an, soit le plus gros salaire du club. La suite est connue, le Néerlandais a été un flop retentissant et ses émoluments ont pesé lourd sur les finances de l’OM…