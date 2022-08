Foot - Mercato - OM

OM : Les échecs de Longoria sur le mercato

Publié le 28 août 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Cet été encore, Pablo Longoria aura été très actif sur le marché des transferts pour renforcer l’OM. En effet, avec la Ligue des Champions, le club phocéen devait amener du sang neuf et c’est ce qui a été fait. Pour autant, tout n’a pas été tout rose pour Longoria durant ce mercato. En effet, quelques échecs sont à noter pour le président de l’OM.

Depuis son arrivée à l’OM en tant que directeur du football, Pablo Longoria, désormais président du club phocéen, anime le marché des transferts. Cela a encore été le cas cet été avec de nombreuses recrues qui se sont multipliées au fil des semaines Jordan Veretout, Jonathan Clauss ou encore Luis Suarez ont ainsi rejoint l’OM. Malgré le manque de moyens sur la Canebière, Longoria a réalisé du très bon travail, connaissant toutefois quelques échecs.

La prolongation de Kamara

Et s’il y a bien un dossier qui reste en travers de la gorge de Pablo Longoria, c’est bien le départ libre de Boubacar Kamara. Formé à l’OM, le milieu de terrain a enfin décidé de voler de ses propres ailes, s’engageant avec Aston Villa alors que son contrat avec le club phocéen était arrivé à son terme. Une grosse désillusion pour Longoria qui avait pourtant tout fait pour convaincre Kamara de rester. Plusieurs propositions de prolongation avaient alors été formulées au désormais joueur de Steven Gerrard, avec notamment à la clé le plus gros salaire de l’OM. Pas de quoi finalement convaincu Boubacar Kamara de continuer l’aventure du côté du Vélodrome.

Axel Witsel

D’ailleurs, suite à ce départ de Boubacar Kamara, l’OM s’était mis en quête d’un nouveau milieu défensif. Le choix s’était alors porté sur Axel Witsel, libre suite à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund. Et Pablo Longoria était visiblement bien avancé pour le Belge. Son arrivée semblait très proche, mais l’Atlético de Madrid a finalement réussi à inverser la tendance. « L'OM était confiant, prudent, mais confiant. Ils ont perdu le joueur en 72h. Le championnat, le salaire, le coach: Axel Witsel a finalement lâché Marseille pour l’Atléti. Pour refaire un peu le cheminement: l'OM a été le premier à dégaîner. Les réunions ont été constructives, mais le salaire du Diable a toujours été un sujet important. Ils sont arrivés proches d'un accord. L'Atlético est arrivé début de semaine et a renversé la table », avait expliqué Alexandre Braeckman, journaliste belge.

Mohamed-Ali Cho