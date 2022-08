Foot - Mercato - OM

Tensions entre Longoria et McCourt ? La réponse

Publié le 28 août 2022 à 15h30 par Quentin Guiton

L’OM s’est montré très actif sur son mercato estival avec pas moins de onze recrues ! Côté départ, c’est tout de même plus compliqué même si Pablo Longoria a déjà réussi à se séparer de certains joueurs. D’ailleurs, des rumeurs disaient que Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, était agacé par la difficulté qu’à Longoria à bien vendre les joueurs. Mais ce dimanche, la vérité vient d’être révélée…

Cet été, l’OM a de nouveau connu une grande révolution. Ainsi, pour tenter d’être compétitif en Ligue des champions cette saison, le club olympien s’est considérablement renforcé, à tous les postes. Ce ne sont pas moins de onze nouveaux joueurs qui ont débarqué à l’OM lors de ce mercato. Seulement, l’une des missions prioritaires de Pablo Longoria était de vendre pour renflouer les caisses du club. Mais cette tâche s’avère plus compliquée…

Longoria a eu du mal sur les ventes

En effet, pour contrebalancer toutes ces dépenses et aussi pour soulager la situation économique fragile de l’OM, Pablo Longoria devait se séparer de nombreux joueurs cet été. Et s’il n'a toujours pas réussi à se débarrasser de Duje Caleta-Car, le président marseillais a quand-même fait un sacré ménage. Ainsi, Nemanja Radonjic, Luis Henrique, Pol Lirola, Luan Peres, Konrad De La Fuente, Arkadiusz Milik ou encore Kevin Strootman ont tous quitté le navire. Problème, Pablo Longoria a surtout enregistré des départs en prêt, et très peu d’argent est rentré dans les caisses de l’OM…

McCourt agacé par Longoria ?

Ainsi, la difficulté de Pablo Longoria à réaliser de belles ventes aurait agacé Frank McCourt selon certaines rumeurs. Le propriétaire de l’OM aurait même décidé de programmer une réunion avec le président marseillais pour discuter du bilan financier du club à la mi-septembre. Un gros coup de pression à Pablo Longoria donc. Mais qu’en est-il vraiment ?

Longoria et McCourt travaillent main dans la main