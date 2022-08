Foot - Mercato - OM

OM : Longoria fixe un transfert à 10M€, dernière ligne droite

Publié le 28 août 2022 à 09h30 par Bernard Colas

À quelques jours de la fin des transferts, Pablo Longoria se focalise désormais sur les départs, le président de l’OM voulant se séparer de deux joueurs avant le 2 septembre. Les candidats sont connus, et Duje Caleta-Car, actuellement dans sa dernière année de contrat, est notamment poussé vers la sortie, mais ça ne se précipite pas pour le défenseur croate.

La dernière ligne droite du mercato estival est lancée, et Pablo Longoria compte bien boucler quelques dossiers avant la fin des transferts. Le président de l’OM a déjà mis la main sur onze recrues, à l’instar de Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Eric Bailly ou encore Alexis Sanchez, et l’Espagnol se verrait bien en accueillir une douzième dans les prochaines heures. Cependant, le club phocéen espère dans le même temps procéder à d’autres départs dans l’effectif d’Igor Tudor.

Encore deux départs espérés par Longoria

Alors que Pol Lirola, Luan Perez, Kevin Strootman et Arkadiusz Milik ont notamment quitté l’Olympique de Marseille ces derniers jours, Pablo Longoria espère se séparer de deux éléments supplémentaires avant le 2 septembre. La Provence expliquait dernièrement que l’OM voulait avoir dans son effectif 22 joueurs, gardiens compris, alors que le club en compte 24 jusqu’à maintenant. La direction travaillera ainsi jusqu’au dernier moment pour parvenir à ses fins, et les candidats à un départ sont identifiés.

L’OM prêt à brader Caleta-Car

Si Bamba Dieng et Cédric Bakambu ne seront pas retenus dans le secteur offensif, l’OM cherche également une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. L’international croate est entré dans sa dernière année de contrat, incitant Pablo Longoria à faire le forcing pour s’en séparer cet été, et éviter ainsi de revivre la même situation qu’avec Boubacar Kamara, parti libre. « La situation de Duje (Caleta-Car) est particulière, mais la discussion a été claire entre tout le monde , avait reconnu le président Longoria lors de la présentation d'Alexis Sanchez. La politique du club, on peut le répéter : aucun joueur en fin de contrat dans son effectif. C'est clair pour tous les joueurs, on a parlé avec l'entourage de Duje, avec le joueur et c'est très clair par rapport à la politique du club. ». Ce dimanche, La Provence écrit dans ses colonnes que l’OM attend 10M€ pour le vice-champion du monde, un prix qui pourrait toutefois être revu de moitié en cette fin du mois d’août selon un agent étranger qui s’est récemment entretenu sur le sujet avec la direction du club : « Je suis sûr qu’à 5 ou 6M€, l’affaire peut être conclue. »

Une touche en Turquie ?