OM : Tudor, Sampaoli... Les plans de Pablo Longoria sont dévoilés

Publié le 28 août 2022 à 13h35 par Bernard Colas

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est fait remarquer sur le mercato, et cela a débuté dès le début du mois de juillet avec le départ de Jorge Sampaoli, remplacé par Igor Tudor. Un changement justifié par les désaccords concernant le mercato entre l’Argentin et Pablo Longoria, qui avait de toute manière programmé la sortie de son entraîneur…

Une fois encore, l’OM a connu de grands changements au cours de l’été, une petite révolution qui s’est étendue jusqu’au banc de touche avec le départ de Jorge Sampaoli. Nommé à la tête du club en mars 2021, l’Argentin ne s’est pas entendu avec Pablo Longoria sur le mercato estival, l’incitant à plier bagage. L’ancien entraîneur de l’OM avait déjà lancé plusieurs avertissements au cours des derniers mois, estimant ne pas avoir un effectif assez large pour faire bonne figure sur tous les tableaux. Sampaoli a donc mis ses menaces à exécution comme il l’a reconnu cette semaine à la télévision brésilienne.

« Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas »

« Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d’entraînement. J’ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape , a confié Sampaoli sur SporTV , dans des propos relayés par Foot Mercato . Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer). » Le 1er juillet dernier, l’OM officialisait ainsi le départ de Jorge Sampaoli, une rupture qui a surpris, mais celle-ci était pourtant programmée par Pablo Longoria.

Longoria avait tranché pour l’avenir de Sampaoli

D’après les informations divulguées dans les colonnes du Journal du Dimanche , Pablo Longoria avait déjà programmé la fin de l’ère Sampaoli à l’OM. En effet, l’Espagnol comptait se séparer de l’Argentin à l’issue de la saison 2022/23 afin d’entamer un nouveau cycle dans la cité phocéenne. Finalement, la sortie de Sampaoli a eu lieu une année plus tôt à cause de ses demandes sur le mercato. « Quand tu recrutes trop tôt, tu paies trop cher », avait pourtant prévenu Longoria, sans pour autant convaincre l’imprévisible Sampaoli, désireux de s’en aller. Une décision qui a donc obligé Pablo Longoria à anticiper le départ de l’ancien sélectionneur de l’ Albiceleste , sans pour autant bouleverser tous ses plans.

Avant le départ de Sampaoli, Longoria comptait déjà sur Tudor