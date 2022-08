Foot - Mercato - OM

OM : L’énorme plan de Pablo Longoria… pour l’été 2023

Publié le 28 août 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Cet été, l’OM a connu de gros bouleversements dans ses rangs, avec notamment le départ de Jorge Sampaoli malgré la saison satisfaisante que venait de réaliser le club phocéen. Une sortie provoquée par les désaccords liés au mercato entre l’Argentin et Pablo Longoria, qui avait déjà prévu de tourner la page…

Malgré la qualification pour la Ligue des champions, Jorge Sampaoli n’a pas eu l’occasion d’enchaîner une saison de plus sur le banc de touche de l’OM. Alors que le club phocéen préparait la reprise, le départ de l’Argentin a été officialisé à la surprise générale, même si le principal intéressé avait déjà lancé plusieurs avertissements concernant le mercato, sujet de discorde entre Sampaoli et le président Longoria.





« Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato »

Invité de la télévision brésilienne, Jorge Sampaoli a en effet confirmé qu’il n’était pas en accord avec Pablo Longoria concernant le mercato estival. « Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d’une certaine manière bien définie. Mais nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires (pour continuer). » De son côté, Pablo Longoria a rapidement rebondi en bouclant l’arrivée d’Igor Tudor en l’espace de quelques jours, ce qui n’est pas dû au hasard.

Longoria voulait tourner la page Sampaoli en 2023