Foot - Mercato

L’avenir d’Antoine Griezmann plombé par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 28 août 2022 à 10h30 par Pierrick Levallet

Annoncé à l’OM ces dernières heures, Antoine Griezmann pourrait bien quitter l’Atletico de Madrid en cette fin de mercato. Toutefois, l’international tricolore pourrait prendre une autre direction que la Ligue 1. L’attaquant de 31 ans aurait quelques chances d’atterrir au Milan AC cet été. Mais cette opération pourrait également être avortée par Cristiano Ronaldo.

En cette fin de mercato, Antoine Griezmann est encore dans le flou quant à son avenir. Revenu à l’Atletico de Madrid, l’international tricolore a connu une saison plutôt compliquée. Et ces dernières heures, le champion du monde 2018 a été l’objet d’une folle rumeur d’une potentielle venue à l’OM. Matt Pokora n’avait d’ailleurs pas manqué de l’interpeller sur les réseaux sociaux en publiant une photo d’Antoine Griezmann avec le maillot phocéen. « T’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin » lui a-t-il lancé. De son côté, le joueur de 31 ans voit la porte s’ouvrir pour un départ des Colchoneros .

Mercato - OM : Après Cristiano Ronaldo, Griezmann est attendu à Marseille https://t.co/NlCJBnyRSz pic.twitter.com/xMzA5lYkyA — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

L’Atletico cherche une porte de sortie à Griezmann

Lié à l’OM ces derniers jours, Antoine Griezmann se rapprocherait d’un départ de l’Atletico de Madrid à l’approche de la fin du mercato. Les Colchoneros limitent le temps de jeu de l’international tricolore pour éviter que son option d’achat incluse dans son prêt ne devienne obligatoire (ce sera le cas si Antoine Griezmann joue 50% des matchs auxquels il est disponible). Le FC Barcelone ne voudrait pas le récupérer non plus comme le rapporte CalcioMercato.it . Diego Simeone chercherait donc un point de chute à Antoine Griezmann cet été. Et il pourrait le trouver en Serie A.

Un avenir au Milan AC possible...

D’après le média italien, Antoine Griezmann pourrait rebondir au Milan AC. En cas de belle offre, les Rossoneri pourraient se jeter sur l’attaquant de 31 ans. Il y aurait quelques chances de voir Antoine Griezmann porter le maillot milanais cette saison. Mais il y aurait quelques obstacles dans ce dossier. Tout d’abord le temps, puisque le mercato ferme ses portes dans quelques jours, mais aussi les modalités de l’opération ainsi que la répartition de l’énorme salaire de 37,5M€ bruts par année d’Antoine Griezmann. Et à cela, il faudrait ajouter un possible concurrent pour le poste au Milan AC.

... mais Cristiano Ronaldo vient jouer les trouble-fêtes