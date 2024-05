Mercato - OM : Une bombe lâchée en direct par le futur entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM s'apprête à changer d'entraîneur en fin de saison, et Habib Beye est évoqué comme une piste particulièrement crédible vu son passé en tant que joueur avec le club phocéen. Il a récemment tendu la main aux dirigeants marseillais, et en a remis une couche dimanche soir en direct sur Canal + avec une annonce importante : sa décision est prise pour son avenir.

Nommé en février dernier sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset avait convenu d'un simple intérim qui durerait jusqu'en fin de saison dans ce rôle. Le président Pablo Longoria est donc en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, et plusieurs noms reviennent avec insistance comme Paulo Fonseca (LOSC) ainsi qu'Habib Beye (Red Star). Et ce dernier a récemment ouvert la porte à l'OM...

OM : Coup dur pour ce joueur de Gasset, il vient en aide au vestiaire https://t.co/Qgln9Eixdx pic.twitter.com/9p8vl3gnk6 — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Beye est chaud pour l'OM

Interrogé au micro de RMC la semaine dernière, Beye avait clairement affiché son intérêt pour le poste à l'OM : « On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? », a confié l'ex-international sénégalais. Et il a fait une nouvelle annonce majeure dimanche soir sur son avenir...

« La décision est prise »