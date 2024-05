Mercato - OM : Le coup de gueule d’Habib Beye sur son avenir

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le Red Star, avec qui il vient d’être sacré champion de National, Habib Beye est des noms qui figurent sur la liste de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Sur le plateau du Canal Football Club, il a poussé un coup de gueule à propos de son avenir.

Comme indiqué par Le 10 Sport , si Paulo Fonseca est la priorité, Habib Beye est un des entraîneurs pistés par l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. Le technicien âgé de 46 ans sera libre à la fin de la saison, lui qui arrive au terme de son contrat avec le Red Star. Consultant pour Canal+ , il était présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche et s’est exprimé à propos de son avenir.

«Normalement, la décision est prise»

Habib Beye a indiqué qu’une annonce serait faite en milieu de semaine et que son choix était quasiment fait : « Ce qui est important aujourd’hui, c’est de réserver cette décision là à mes dirigeants et surtout à mes joueurs. Et puis, on aura l’occasion d’en parler par la suite. Mais c’était important aujourd’hui de dire que je suis sous contrat jusqu’au 30 juin et je ne me suis pas positionné sur un autre projet (…) Mercredi, je suis en plateau avec vous (ndlr pour le Canal Champions Club). Normalement, la décision est prise. Il n’y a pas de raisons que ça sorte ailleurs avant. On est à la maison ici . »

«Ce qui me dérange, c’est quand mon nom est cité dans des projets dans lesquels je ne me suis pas positionné»