Mercato - PSG : Mbappé taclé par une légende avant de partir ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre pour la fin de saison. Le projet QSI va donc prendre un nouveau tournant avec la perte de l’attaquant français, pour le plus grand bonheur de David Ginola qui ne semble clairement pas apprécier le statut particulier de Mbappé comme le laisse entendre son discours.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! L’attaquant de 25 ans avait signifié en février dernier à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat arrivant à expiration à l’issue de la saison, et il prendra donc la direction du Real Madrid libre cet été. Un véritable tournant pour l’avenir du projet des investisseurs qataris au PSG, mais une légende semble se réjouir de ce virage historique qui pourrait permettre de ramener une harmonie collective.

« Le PSG est dans la bonne direction »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , David Ginola estime en effet que toute la révolution en cours sera bénéfique au PSG : « Quand tu construis une équipe, il faut arriver à trouver le meilleur compromis avec des joueurs qui vont te faire ce travail de labeur et ce travail de création et de finition. Je pense que le PSG est dans la bonne direction », indique l’ancien attaquant emblématique du PSG.

« Attirer des joueurs plus petits que le club »