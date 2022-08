Foot - Mercato - OM

Voici l'attraction de la fin de mercato du Longoria

Publié le 28 août 2022 à 08h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines, Bamba Dieng est pourtant toujours là à l’Olympique de Marseille. L’attaquant sénégalais, mis de côté par son coach depuis le début de la pré-saison, est annoncé partant, et il pourrait bien enflammer la fin de mercato de Pablo Longoria…

Le cas Bamba Dieng n’a pas fini de faire parler de lui sur le mercato de l’Olympique de Marseille. En effet, après les recrutements de Luis Javier Suarez et d’Alexis Sanchez, Pablo Longoria souhaitait dégraisser dans ce secteur de jeu, l’OM comptant trop de joueurs offensifs au sein de son effectif. C’est désormais chose faite, après le départ officiel d’Arkadiusz Milik en direction de la Juventus. Cependant, l’avenir de Bamba Dieng est toujours remis en cause, alors que de nouveaux indices pourraient pointer vers un départ…

Bamba Dieng n’ira pas à Nice

Ainsi, comme révélé par RMC Sport ce samedi, l’Olympique de Marseille devrait à nouveau laisser Bamba Dieng à la maison ce week-end. En effet, l’attaquant sénégalais est mis de côté par son entraîneur Igor Tudor depuis le début de la pré-saison, et ce devrait être encore une fois le cas, puisqu’il ne devrait pas être du voyage pour aller affronter l’OGC Nice ce dimanche. De quoi remettre encore un peu d’huile sur le feu concernant ce dossier chaud de Pablo Longoria…

« Il reste encore une semaine de mercato »

Par ailleurs, Igor Tudor avait été interrogé lors d’une conférence de presse avant ce déplacement à l’OGC Nice. Et le coach de l’OM avait botté en touche concernant l’avenir de son attaquant Bamba Dieng. « Je ne peux pas répondre à cette question. Il reste encore une semaine de mercato ». De quoi faire planer encore un peu plus le doute concernant une continuité, ou pas, de l’attaquant sénégalais au sein de l’effectif phocéen…

Le plan de vol de Bamba Dieng connu ?

Le plan de vol du clan Bamba Dieng semble par ailleurs déjà connu. En effet, dans un premier temps, l’attaquant sénégalais souhaitait rester pour s’imposer au sein de l’effectif marseillais. Cependant, le joueur aurait tout récemment changé d’avis : son projet serait de prolonger à l’OM, avant de partir en prêt. Brest, Lorient et Nice se seraient montrés intéressés, sans succès dans les négociations. Par ailleurs, plusieurs clubs anglais, dont Fulham, auraient tenté une approche, mais tous auraient été refusés par le joueur. Pablo Longoria et la direction de l’OM a été très claire pour Bamba Dieng : en cas de départ, ce sera sous la forme d’un transfert, et tout prêt serait exclu. Un véritable bras de fer s’annonce…