Lacazette prêt à accueillir Griezmann à l'OL ? Il répond

Publié le 28 août 2022 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 28 août 2022 à 22h07

Depuis quelques jours, le nom d’Antoine Griezmann est souvent lié à l’OM. L’attaquant français souhaiterait quitter l’Atletico de Madrid et plusieurs clubs seraient intéressés. Interrogé par Canal+ pour le Canal Football Club, Alexandre Lacazette s’est exprimé sur un possible transfert du joueur madrilène à l’OL.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann du côté de l’Atletico de Madrid demeure encore flou, l’attaquant intéresse plusieurs clubs et le joueur ne devrait pas continuer l’aventure avec les Colchoneros . Il y a peu, une folle rumeur envoyait le Champion du Monde vers un autre club et pas n'importe lequel.

La folle rumeur OM

Depuis quelques jours, le nom d’Antoine Griezmann est souvent lié avec celui de l’OM. La folle rumeur avait été lancée par le journaliste Hugo Scoccia et alimentée par Matt Pokora sur son compte Twitter où l’on a pu voir un montage photo de l’attaquant français portant le maillot de l’OM. Le chanteur ajoute en légende « T’es beau comme ça dans le maillot de ton club français préféré mon cousin. »

Lacazette ironise sur le cas Griezmann