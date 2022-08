Foot - Mercato - OL

OL : Comme Paquetá, ces transferts ont rapporté gros à Aulas

Publié le 28 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis quelques années, l’OL parvient à faire de très belles affaires sur le marché des transferts et particulièrement au rayon des départs. En effet, avec la vente de Lucas Paquetá à West Ham pour quelques 60M€ bonus compris, le président Jean-Michel Aulas est une nouvelle fois parvenu à grandement renflouer les caisses de l’OL. Néanmoins, ce n’est pas la plus belle vente du club rhodanien.

Tanguy Ndombele, un transfert total 62M€, hors bonus

Après une première bonne saison en prêt, Tanguy Ndombele s’engageait définitivement avec l’OL. L’été 2018 et réalisa alors un encore meilleur exercice que le précédent. De quoi forcer plusieurs clubs à se pencher sur son cas, dont le PSG, qui n’a finalement pas pu boucler son transfert malgré un intérêt concret. C’est à Tottenham, où Mauricio Pochettino officiait comme entraîneur, que Ndombele signait à l’été 2019 contre un chèque de 62M€, hors bonus, ce qui fait de lui la vente la plus juteuse de l’histoire de l’OL.

Lucas Paquetá, 60M€ au total

Le PSG, Arsenal, Newcastle… le nom de Lucas Paquetá n’a cessé d’être évoqué dans la presse depuis le début du mercato. Pourtant, jusqu’à très récemment, un transfert du milieu de terrain de l’OL était tout sauf bouclé. Mais ça, c’était avant que West Ham ne débarque dans l’équation et formule plusieurs offres de transfert à Jean-Michel Aulas. Finalement, le président de l’OL a jugé suffisante l’ultime proposition de West Ham, à savoir 60M€, bonus compris, faisant de Paquetá la deuxième plus belle vente de l’OL.

Lacazette, plus petite marche du podium, avec un transfert à 53M€

Il est de retour parmi les siens. Formé à l’OL, Alexandre Lacazette a effectué la plus grande partie de sa carrière chez les Gones , mais décidait à l’été 2017, de se lancer un nouveau challenge à l’étranger. Pourtant annoncé du côté de l’Atletico de Madrid, c’est à Arsenal que l’attaquant signe pour cinq ans contre un chèque de 53M€. Après cette parenthèse londonienne, Lacazette a pris la décision de revenir à l’OL cet été par le biais de son statut d’agent libre.

Guimarães et Mendy, le chèque de 50M

Cet hiver, alors que Bruno Guimarães était notamment annoncé du côté d’Arsenal et du Paris Saint-Germain, l’international brésilien a signé du côté de Newcastle United. Et pour cette vente, Jean-Michel Aulas a encaissé un joli chèque de 50M€. À l’été 2019, grâce aux performances remarquées par le Real Madrid, de Ferland Mendy, le club merengue a pris la décision de dégainer une offre de 48M€ pour celui qui est devenu titulaire indiscutable du Real Madrid.

Mercato : L'OL trouve un accord pour ce transfert à 60M€ https://t.co/41ry615IQ9 pic.twitter.com/G5gbdZFi7E — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Tolisso et Benzema, un total de 76,5M€ pour les deux Gones

Quelques semaines avant le transfert d’Alexandre Lacazette à Arsenal, Corentin Tolisso devenait la plus belle vente de l’histoire de l’OL avec quelques 41,5M€ versés par le Bayern Munich. Neuf ans plus tôt, Jean-Michel Aulas disait au revoir au talent générationnel que s’est avéré être Karim Benzema, lui aussi parti, comme Ferland Mendy, au Real Madrid. D’ores et déjà icône du club merengue, Benzema avait permis à l’OL d’empocher un petit pactole pour l’époque, à savoir un chèque de 35M€.