Mercato - Real Madrid : Karim Benzema vers une prolongation ?

Après avoir déjà passé 13 ans au sein du Real Madrid, Karim Benzema fait toujours autant l’unanimité au sein du vestiaire Merengue et dans le monde entier. Pressenti pour devenir le futur Ballon d’Or, l’international français serait tout proche d’une prolongation de contrat au sein du Real Madrid…

Karim Benzema a encore une fois démontré toute l’étendue de son talent la saison dernière. Le capitaine du Real Madrid a été sacré champion de Liga, vainqueur de la Champion’s League, et vainqueur de la Supercoupe d’Europe avec les Merengue . Auteur de 27 buts en Liga la saison dernière, il a été sacré Pichichi , mais aussi meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15 pions. Au total, Benzema s’est offert 44 buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, pour 15 passes décisives. Un ratio colossal, qui le place directement en tête de la liste des favoris pour le Ballon d’Or. Et le Real Madrid ne compte pas s’arrêter là avec lui…

Karim Benzema prolongé d’un an ?

Ainsi, comme révélé par le journal Marca , Karim Benzema se rapprocherait d’une prolongation de contrat au Real Madrid. En effet, l’international français est encore lié aux Merengue jusqu’en 2023, soit pour une saison. Le plan de l’équipe d’Ancelotti serait de lui proposer un nouveau bail, qui étirerait son contrat d’une année supplémentaire. De quoi permettre au Real Madrid de préparer au mieux sa succession…

