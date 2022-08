Foot - Mercato - OM

Ronaldo à l'OM ? Il pousse un coup de gueule

Publié le 25 août 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Depuis quelques jours, les rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo à l'OM enflamment les réseaux sociaux, mais cela commence à sérieusement agacer certains journalistes ou supporters marseillais, très lucides concernant la possibilité de voir la star portugaise débarquer dans la cité phocéenne.

C'est la folle rumeur qui agite les réseaux sociaux ces derniers jours. Cristiano Ronaldo est espéré par les supporters de l'OM. Et pour cause, la star portugaise veut quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions. Jorge Mendes a ainsi essayé de caler son joueur dans de nombreux clubs, à l'image de Chelsea, du Bayern Munich, du PSG ou encore de l'Atlético de Madrid. Mais à chaque fois, Cristiano Ronaldo s'est fait recaler, comme récemment avec le Borussia Dortmund. Par conséquent, les fans marseillais se prennent à rêver de voir débarquer le quintuple Ballon d'Or au Vélodrome. Plusieurs anciens joueurs du club alimentent d'ailleurs ce fantasme comme Samir Nasri, Djibril Cissé, Eric Di Meco ou encore Mamadou Niang. Et cela commence à agacer Jonatan MacHardy.

«Cristiano Ronaldo ? Ça devient gênant»

Le chroniqueur de l' After Foot , qui n'a jamais caché son affection pour l'OM, s'agace de voir que les rumeurs se poursuivent pour Cristiano Ronaldo alors que son arrivée à Marseille paraît impossible. « Ça devient gênant. Cette opération qui s’est montée sur les réseaux sociaux par les supporters de l’OM, ce n’est pas ça qui me gêne. Finalement, je pense que 90% des twittos qui participent à cette propagande savent très bien que ce n’est pas faisable et que c’est juste un moyen de passer un bon moment avec d’autres supporters de l’OM. Ce qui me gène, ce sont ces soit disant insiders du club qui prétendent avoir des informations. Ils auraient aperçu l’agent de Ronaldo à Marseille, ils auraient vu le numéro 7 de Jonathan Clauss allait être retiré de la boutique parce que Ronaldo allait arriver », assure-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

«L'OM est un peu gêné par cette situation»

« La direction de l’Olympique de Marseille est un peu gênée par cette situation. C’est Florent Germain qui nous l’a confirmé. Cette rumeur éclipse la fin du mercato marseillais et risque de créer de la frustration auprès des supporters les plus naïfs qui vont croire que cette arrivée de Ronaldo est possible. Ce qui est un peu gênant aussi, c’est ceux qui y croient vraiment. Quand Lionel Messi et Sergio Ramos ont signé au PSG l’année dernière, les arguments de certains supporters marseillais, c’était que ces joueurs venaient en maison de retraite à Paris. Ces mêmes supporters souhaitent l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Marseille », ajoute Jonatan MacHardy qui s'agace du comportement de certains supporters.

«J’ai du mal à comprendre la logique des supporters marseillais»