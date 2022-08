Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL trouve un accord pour ce transfert à 60M€

Convoité par Newcastle en début de mercato, Lucas Paqueta va bien rejoindre la Premier League cet été. Mais l’international brésilien devrait s’engager en faveur de West Ham. Les Hammers seraient tombés d’accord avec l’OL concernant les derniers détails à régler pour finaliser le transfert. Lucas Paqueta serait déjà attendu pour passer sa visite médicale.

Cet été, l’OL va perdre son milieu offensif. Dans le viseur de Newcastle en début de mercato, Lucas Paqueta va bien rejoindre l’Angleterre lors de ce mercato estival. Mais il ne s’engagera pas avec les Magpies . Récemment, West Ham est entré dans la danse pour l’international brésilien et est rapidement passé à l’action pour convaincre l’OL. Après quelques offres refusées, les Hammers ont fini par se plier aux exigences du club rhodanien.

Selon les informations de L’Equipe , West Ham aurait accepté les dernières conditions de l’OL pour le transfert de Lucas Paqueta ce vendredi après-midi. Cela ne concernait que quelques détails. Le transfert ne ferait plus aucun doute désormais. Recruté pour 20M€, le milieu offensif de 24 ans devrait rapporter un peu plus de 60M€ à l’OL, bonus compris.

West Ham want Lucas Paquetá to travel to England as soon as possible in order to schedule medical tests and complete the deal with OL. Verbal agreement in place between clubs & same w/personal terms. 🚨⚒️ #WHUFC Key, final steps of the deal after crazy 24h of talks for Paquetá. pic.twitter.com/dt8fTUMHJo