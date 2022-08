Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce transfert, Campos devra faire une folie

Publié le 29 août 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Auteur d'une prestation impressionnante sur la pelouse du Parc des Princes, Axel Disasi a marqué les esprits. Et cela tombe bien puisque le PSG serait dans le coup pour recruter le défenseur de l'AS Monaco. A quelques jours de la fin du mercato, le club de la capitale semble avoir accéléré dans ce dossier, mais il ne serait pas simple de convaincre les décideurs monégasques.

La dernière ligne droite du mercato est lancée ! En effet, le marché des transferts fermera ses portes jeudi soir et ça devrait bouger du côté du PSG. C'est en tout cas ce qu'espère Christophe Galtier qui attend trois nouveaux joueurs. L'un d'entre eux sera Fabian Ruiz. Pour le reste, un défenseur central est également attendu. Et après avoir longtemps pensé que l'Inter Milan finirait par céder pour Milan Skriniar, le PSG a revu ses plans et discuterait avec l'AS Monaco pour le transfert d'Axel Disasi. En effet, selon les informations de Saber Desfarges, les deux clubs ont accéléré leurs négociations dimanche lors de la venue des Monégasques au Parc des Princes.

«Il faudra un prix exceptionnel»

Après la rencontre, Philippe Clément a d'ailleurs été invité à commenter cette rumeur. Conscient que l'AS Monaco est club vendeur sur le mercato, le technicien belge ne ferme pas totalement la porte à un départ d'Axel Disasi. Mais il faudra que le PSG mette le prix. « C’est normal, il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs de Monaco. Nous avons beaucoup de jeunes talents. Des joueurs peuvent partir, mais seulement avec un prix qui est bien pour le club. Et je ne pense pas que ce soit le cas avec Benoit (Badiashile) ou Axel (Disasi) pour le moment, parce qu’il faudra un prix exceptionnel », assure le coach monégasque au micro de Prime Video . Luis Campos est prévenu !

Disasi sort du silence sur le PSG

Auteur d'une excellente prestation contre le PSG, Axel Disasi a lui aussi été invité à commenter les rumeurs qui le lient à un transfert à Paris. « Il y a des rumeurs, c’est normal on est en période de mercato. Je sais qu’on s’occupe de moi sur ce point-là. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco et je vis des moments plaisants donc je ne me prends pas la tête », lance-t-il à Prime Video avant d'en rajouter une couche, avec le sourire, en zone mixte : « C’est pas fermé ? Ça se passe très bien . ».

