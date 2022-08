Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prochain coup de Campos, ça pourrait être lui

Publié le 30 août 2022 à 04h00 par Arthur Montagne

En difficulté dans les négociations avec l'Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG doit s'activer afin de dénicher un plan B. Et pour cause, l'arrivée d'un nouveau défenseur central est indispensable aux yeux de Christophe Galtier. Par conséquent, Luis Campos semble avoir l'intention d'accélérer pour le transfert d'Axel Disasi.

Il ne reste plus que quelques heures sur le mercato, et le PSG doit encore trouver au moins un élément offensif et un défenseur central. Pour le second poste, la priorité a longtemps été Milan Skriniar. Mais les discussions avec l'Inter Milan sont très compliquées puisque le club lombard continue de réclamer 80M€ pour la dernière année de contrat de l'international slovaque. Une somme jugée extravagante pour les décideurs parisiens qui ont donc décidé de se jeter sur une nouvelle piste.

Disasi le nouvelle piste de Campos

En effet, selon les informations de Prime Video , les discussions entre le PSG et l'AS Monaco se sont accélérées pour le transfert d'Axel Disasi. Excellent dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, le défenseur monégasque pourrait même prochainement faire l'objet d'une offre du club de la capitale. L'ancien Rémois ne serait d'ailleurs pas insensible à cette idée.

Transferts - PSG : Campos se lance dans un nouveau dossier à 70M€ sur le mercato https://t.co/OzsMCNDOUb pic.twitter.com/SsDa7Elwm8 — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Disasi très chaud pour le PSG ?

D'après Foot Mercato , Axel Disasi serait effectivement très intéressé par la perspective de rejoindre le PSG et n'aurait pas manqué de le faire savoir au sein du vestiaire monégasque. « Il y a des rumeurs, c’est normal on est en période de mercato. Je sais qu’on s’occupe de moi sur ce point-là. Je ne me prends pas la tête, je me concentre sur mon football. Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco et je vis des moments plaisants donc je ne me prends pas la tête », assurait-il malgré tout au micro de Prime Video .

Monaco trop gourmand ?