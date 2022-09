Foot - Mercato

Dieng, Skriniar, Navas…Toutes les infos mercato du 2 septembre

Publié le 2 septembre 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OM : Bamba Dieng peut encore signer à l'OGC Nice...

Malgré l'échec de son transfert vers l'OGC Nice (qui était réglé pour 12M€ + bonus) dans les derniers instants du mercato en raison d'un souci détecté à la visite médicale, Bamba Dieng peut toujours quitter l'OM ! L'EQUIPE , La Provence et RMC Sport assurent à l'unanimité que l'attaquant sénégalais est toujours susceptible de débarquer sous la forme d'un joker, et ce feuilleton pourrait donc repartir de plus belles dans les prochaines heures.



PSG : Skriniar toujours pisté, mais il pourrait prolonger

Annoncé dans le viseur du PSG tout au long du mercato estival, Milan Skriniar (27 ans) n'a finalement pas été cédé par l'Inter Milan qui réclamait au minimum 80M€ pour la dernière année de contrat de son défenseur slovaque. Plusieurs options semblent donc possibles désormais dans ce dossier, alors que le PSG prévoirait de revenir à la charge l'hiver prochain. Mais le Corriere dello Sport annonce que Skriniar pourrait finalement prolonger d'ici là avec le club nerazzurro , qui refuse de prendre le risque de le voir partir libre dans un an.



PSG : Keylor Navas transféré en janvier ?

Jeudi soir, Keylor Navas a finalement annoncé via son compte Instagram qu'il ne quitterait pas le PSG malgré un intérêt prononcé de Naples, et l'ancien gardien du Real Madrid va donc être la doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison. Toutefois, selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli programmerait déjà un retour à la charge l'hiver prochain pour Navas, qui pourrait donc quitter le PSG à ce moment-là.



PSG : Mauro Icardi vers Galatasaray ?

Le journaliste Rudy Galetti annonce qu’un accord serait proche entre le PSG et Galatasaray pour un départ en prêt de Mauro Icardi, opération qui s'avère toujours possible puisque le mercato turc ne ferme pas ses portes avant la semaine prochaine. Le buteur argentin, dernier élément indésirable à être pour le moment resté au PSG, dispose donc d'une porte de sortie pour se relancer.



