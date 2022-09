Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en remet une couche sur la rumeur Ronaldo

Publié le 2 septembre 2022 à 18h45 par Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes jeudi soir, Pablo Longoria était présent en conférence de presse ce vendredi afin de faire le bilan du mercato de l’OM. Le président marseillais a répondu sans détours aux questions sur les nombreux dossiers de cet été, notamment la rumeur Cristiano Ronaldo.

Le mercato de l’OM a été très animé jusqu’au bout. Jeudi, juste avant la fermeture du marché des transferts, Jordan Amavi a été prêté à Getafe, Duje Caleta-Car a été transféré définitivement à Southampton et Amine Harit a fait son retour en provenance de Schalke 04.

Transferts - OM : Longoria sort du silence et relance le mercato de Dieng https://t.co/VKl9bSlD83 pic.twitter.com/3dHlyFcaK6 — le10sport (@le10sport) September 2, 2022

Transfert avorté pour Dieng

Seul Bamba Dieng, attendu du côté de l’OGC Nice, a vu son départ avorté en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale. Il y a également un autre dossier qui a beaucoup fait parler cet été, celui de Cristiano Ronaldo. Des rumeurs évoquaient une possible arrivée du Portugais à l’OM, ce qui n’a pas du tout plu à Pablo Longoria.

«J'étais contrarié»