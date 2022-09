Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria se livre sur le transfert de Milik

Publié le 2 septembre 2022 à 18h10 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, Arkadiusz Milik a été l’une des victimes d’Igor Tudor. L’attaquant polonais n’était pas vraiment adapté au style de jeu du technicien croate et a donc quitté l’OM pour rejoindre la Juventus cet été. Par ailleurs, Pablo Longoria a confirmé que le départ d’Arkadiusz Milik n’était pas une question de qualité du joueur mais purement tactique.

L’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’OM a fait quelques victimes dans le vestiaire phocéen. Arkadiusz Milik a été l’un des joueurs sacrifiés par Pablo Longoria lors de ce mercato estival. L’attaquant polonais n’était pas vraiment adapté au style de jeu d’Igor Tudor et a donc été poussé vers la sortie. Arkadiusz Milik s’est donc engagé avec la Juventus. Mais malgré tout, le joueur de 28 ans voulait rester à l’OM.

🇵🇱 @arekmilik9 est prêté avec option d’achat à la @juventusfc.Merci pour tout et bonne chance 💙 pic.twitter.com/xVZc0OQyfY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 26, 2022

Milik voulait rester

« À la fin du championnat de Ligue 1, je voulais rester à l’OM. Il y avait un beau projet, mais les choses ont changé, le coach est parti et d’autres joueurs sont arrivés, et j’ai eu l’opportunité de venir à la Juventus. e vais très bien physiquement. J’ai marqué 30 buts en 55 matches à l’OM, mais ça ne compte plus. Seul le présent compte, j’écris une nouvelle page », confiait récemment Milik.

«Il fallait voir avec le style de jeu du coach»