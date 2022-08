Foot - Mercato - OM

Après son départ de l’OM, Milik dit tout sur son mercato

Publié le 31 août 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après l'annonce de son départ de l'OM pour la Juventus, sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Arkadiusz Milik a été présenté à la presse à Turin. L'occasion pour le Polonais de justifier son choix alors qu'il semblait partie pour rester à Marseille une saison supplémentaire. Retour sur ce dossier.

Lorsqu'un club change d'entraîneurs, il y a toujours des joueurs gagnants et d'autres perdants. A l'OM, où Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik semblait clairement faire partie de la première catégorie. Et pourtant, alors que l'attaquant polonais avait débuté les deux premières rencontres de Ligue 1, il a finalement décidé de quitter l'OM, qui venait de lever son option d'achat, lui permettant d'être lié au club phocéen jusqu'en 2025, comme l'avait révélé Pablo Longoria en début de mercato. Mais Arkadiusz Milik a donc rejoint la Juventus sur la forme d'un prêt payant avoisinant les 2M€ assorti d'une option d'achat estimée à 8M€. Un choix qui interpelle mais que l'ancien du Napoli a tenu à justifier à l'occasion de sa présentation officielle.

«C'est un moment spécial dans ma vie»

En conférence de presse, Arkadiusz Milik a donc affiché sa joie de signer à la Juventus : « C'est un moment spécial dans ma vie. Jouer dans un si grand club a toujours été mon objectif et maintenant c'est génial. Maintenant, je dois tout donner et marquer. Je vais bien physiquement, j'ai marqué en France, mais le passé ne compte pas, seul ce que je vais faire ici et les pages que vais écrire avec la Juventus compteront ». Il faut dire que ce n'est pas la première fois que son circule du côté de la Vieille Dame. Et l'ex attaquant de l'OM confirme qu'il a « déjà été proche de la Juventus, il y a 2-3 ans ça pouvait se faire . »

Milik annonce la couleur...

Désormais, c'est officiel, Arkadiusz Milik portera le maillot de la Juventus cette saison et il se projette déjà sur la façon dont il pourrait s'intégrer aux onze de départ de Massimiliano Allegri. « Je sais que je peux aussi jouer aux côtés d'un autre attaquant, je l'ai aussi fait en équipe nationale. Le coach décidera comment m'utiliser. Le niveau de la Serie A a toujours été élevé et maintenant il est encore plus élevé », explique Milik avant d'être relancé sur ses retrouvailles avec Naples, son ancien club et grand rival de la Juve : « Quand jouerons-nous contre le Napoli ? Je n'ai pas regardé le calendrier, ce qui m'intéresse c'est que nous jouons contre la Spezia mercredi. La suite appartient à l'histoire. A Naples ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu et j'ai fini par partir ».

... et révèle qu'il se voyait rester à l'OM !