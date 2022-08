Foot - Mercato - PSG

La saga Kurzawa touche à sa fin

Publié le 30 août 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Finalement, après plus de deux ans de rumeurs de transfert, Layvin Kurzawą semblerait enfin être sur le départ, lui qui n’était plus désiré depuis un bon moment. Et alors qu’il a souvent été lié à des clubs anglais comme c’est le cas actuellement avec Fulham, retour sur les rumeurs les plus folles de transfert dont il a fait l’objet.

Au cours du dernier mercato estival, Layvin Kurzawa n’était déjà plus dans les plans de l’ancienne direction sportive emmenée par Leonardo bien que ce fut cette dernière qui ait pris la décision de prolonger son contrat un an plus tôt alors qu’il arrivait à expiration. À l’été 2021, Galatasaray, l’OL ou encore West Ham se seraient intéressés à son profil. Récemment, Layvin Kurzawa a fait le choix de confier ses intérêts à l’agence CAA qui représente notamment Kyle Walker, Raphaël Varane, Dele Alli ou encore Richarlison. Résultat ? Kurzawa a été annoncé à Everton ou encore à Leeds au début du mercato estival comme Média Foot l’affirmait. Cependant, d’après les informations de Sky Sports et de Fabrizio Romano, ce serait du côté de Fulham que Kurzawa se dirigerait alors que les deux clubs discuteraient des modalités de transfert. L’occasion de faire un point sur les plus grosses rumeurs de transfert de Kurzawa.

Janvier 2020, Kurzawa avait l’Europe à sa botte dont Arsenal

À six petits mois de l’expiration de son ancien contrat, Layvin Kurzawa avait particulièrement la cote sur le marché européen. À commencer par Arsenal. Avant la clôture du mercato hivernal, il était question d’un transfert de Kurzawa chez les Gunners et The Daily Telegraph faisait alors part d’une volonté du PSG de récolter une indemnité de transfert allant de 5 à 10M€ afin d’accepter de céder le Français. Finalement, le transfert ne s’est pas réalisé et Layvin Kurzawa prolongeait son contrat au printemps.

En parallèle, la Juventus en pinçait pour lui

C’était l’un des dossiers chauds de la fin du mercato hivernal de 2020. En effet, Layvin Kurzawa se serait mis d’accord avec la Juventus sur les termes d’un contrat et n’attendait plus que le feu vert du PSG pour qu’un échange de joueurs ait lieu. Pour que Kurzawa puisse rejoindre la Vieille Dame , il aurait fallu que le PSG accepte en retour d’accueillir Mattia De Sciglio dans ses rangs. Ce troc ne s’est pas réalisé alors que Layvin Kurzawa avait à l’époque donnait son consentement pour signer un contrat de quatre ans à la Juventus. Une décision que le PSG a dû regretter par la suite tant le club a tenté de le refourguer l’été de la même année, en 2021 et lors de la fenêtre des transferts actuelle.

Au début du mercato hivernal de 2020, l’Inter a songé à Kurzawa

Avant que la Juventus ne fasse irruption dans le feuilleton Layvin Kurzawa, il a été question d’une éventuelle venue du Français à l’Inter. La rumeur avait commencée à enfler à la fin de l’année 2019. Cependant, elle n’a menée à rien en raison notamment du fait que l’Inter avait d’autres priorités que le latéral du PSG sur le marché dont la piste menant à Lucas Digne. Finalement, aucun des deux joueurs n’a signé en faveur du club nerazzurri et un autre cador européen en aurait pincé pour Kurzawa quelques mois plus tard.

À l’été 2020, le Barça a pensé à Kurzawa pour concurrencer Alba

Contrairement à cette saison, Jordi Alba n’a été que trop peu concurrencé au poste de latéral gauche. C’est pourquoi, malgré le recrutement de Junior Firpo une année auparavant, le FC Barcelone aurait tenté sa chance avec Layvin Kurzawa en marge du mercato estival de 2020. Alors que le contrat du Français arrivait à expiration en juin de la même année, le FC Barcelone aurait souhaité l’attirer en Catalogne dans l’optique de concurrencer Jordi Alba. De plus, Kurzawa ne se serait pas montré contre un tel rôle, étant prêt à devenir le remplaçant d’Alba.

Et l’OL pour finir l’été dernier

Prêt à relancer un Layvin Kurzawa en grosses difficultés au PSG, Peter Bosz aurait fait le forcing l’été dernier auprès des dirigeants de l’OL pour qu’ils fassent en sorte de recruter le Français. Cependant, le défenseur du PSG aurait réclamé un délai de 10 jours afin de peser le pour et le contre avant de donner sa décision définitive. Une attitude qui n’aurait pas plu à l’entraîneur de l’OL, qui a donc pris la décision de se retirer de l’opération, au grand dam du PSG.