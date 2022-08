Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge pour le transfert de Layvin Kurzawa

Rapidement devenu indésirable au PSG, Layvin Kurzawa a été placé sur la liste des transferts par Luis Campos. Il pourrait prendre la direction de la Premier League où Fulham aurait manifesté sa volonté de recruter le latéral parisien. Les deux clubs seraient en passe de trouver un accord et régleraient les derniers détails de l'opération.

Mis au placard depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Layvin Kurzawa est invité à quitter le club parisien durant ce mercato. Alors que son salaire a refroidit plusieurs concurrents, c'est en Premier League que le défenseur du PSG pourrait rebondir. Le club francilien et les Cottagers de Fulham seraient en discussions avancées.

Fulham and Paris Saint-Germain are in direct contact for Layvin Kurzawa deal. There's a proposal on the table to discuss a permanent transfer, Marco Silva needs a new left back. 🚨⚪️⚫️ #FulhamFCPSG are open to let him go, fee still discussed between the two clubs. pic.twitter.com/zXCju5bJ9v