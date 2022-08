Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça s’agite en coulisse pour le transfert de Kurzawa

Publié le 28 août 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Plus désiré au PSG où son contrat court jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa disposerait d’une porte de sortie en Angleterre et plus particulièrement du côté de Londres. Fulham discuterait avec le club de la capitale pour un transfert, mais les positions des deux directions sur le montant de l’opération resteraient éloignées.

Layvin Kurzawą serait susceptible de ne pas poursuivre au PSG. N’entrant déjà plus dans les plans de l’ancienne direction du Paris Saint-Germain, Kurzawa fait partie intégrante du loft mis en place par le conseiller football Luis Campos depuis son arrivée. Et un départ pour la Premier League semblerait être possible pour le latéral gauche du PSG.

Ça négocie toujours entre Fulham et le PSG pour le transfert de Kurzawa

D’après les informations divulguées par Sky Sports , Fulham aurait tenu des discussions avec le PSG dans le cadre de l’opération Layvin Kurzawa. Il existerait un écart au niveau de l’évaluation économique de l’opération et plus particulièrement entre ce que réclamerait financièrement le PSG et ce que Fulham serait prêt à offrir. Les échanges vont continuer dans les prochaines heures.

BREAKING NEWS 🚨: Fulham have held talks with PSG over the signing of left-back Layvin Kurzawa ⏳ pic.twitter.com/AzM00JdbfF — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 28, 2022

En Italie, on annonce que le départ de Kurzawa pour Fulham se précise