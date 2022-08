Foot - Mercato - PSG

PSG : Une solution radicale trouvée pour le transfert de Kurzawa ?

N’étant plus désiré au PSG depuis quelques années maintenant, Layvin Kurzawa pourrait se relancer en Premier League cette saison. Le latéral gauche de 29 ans serait dans le viseur de Fulham, qui le considérerait même comme sa priorité pour son couloir. Alors que les négociations devraient se poursuivre prochainement, Layvin Kurzawa pourrait quitter définitivement le PSG cet été.

Recruté en 2015 avec un statut de grand espoir du football français, Layvin Kurzawa a perdu sa place dans le onze du PSG depuis. Alors que ses premières saisons sous les couleurs parisiennes semblaient prometteuses, le joueur d’aujourd’hui 29 ans n’a pas su maintenir le rythme. Aujourd’hui, Layvin Kurzawa est barré par la concurrence de Nuno Mendes et de Juan Bernat. Pire encore, il est considéré comme un indésirable depuis quelques années maintenant. Avec son faible temps de jeu et son salaire assez élevé, les prétendants ne se bousculent pas. Toutefois, Luis Campos aurait peut-être trouvé preneur en Angleterre.

Le London Evening Standard a révélé ces derniers jours que Fulham s’intéresserait à Layvin Kurzawa. Dans la foulée, Fabrizio Romano a confirmé cet intérêt et a même affirmé que Marco Silva, l’entraîneur du club anglais, avait fait du latéral gauche du PSG sa priorité pour renforcer son couloir. Alors qu’un accord aurait possiblement été trouvé entre l’agent de Layvin Kurzawa et Fulham selon le journaliste Nicolo Schira, les négociations devraient se poursuivre.

Negotiations between Fulham and PSG for Layvin Kurzawa will continue in the next days, new round of talks scheduled. Kurzawa, approved by Fulham manager Marco Silva. ⚪️⚫️ #FulhamFCThe two clubs are considering a permanent transfer - it’s still under discussion. pic.twitter.com/wt0h8CLBFj