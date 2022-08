Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alexis Sanchez a déjà fait son trou à Marseille

Publié le 28 août 2022 à 19h35 par La rédaction

Victorieux ce dimanche après-midi à Nice (0-3), l’Olympique de Marseille a pu compter sur ses nouvelles recrues avec un but de Nuno Tavares et un doublé d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien impressionne déjà ses coéquipiers où Jordan Veretout s’était exprimé il y a quelques semaines à son sujet ou encore l’entraîneur Igor Tudor. Ce dimanche, c’était au tour de Dimitri Payet de juger les débuts de l’ancien attaquant de l’Inter.

Après sa large victoire ce dimanche face à Nice (0-3), les nouvelles recrues de l’OM se sont démarquées où Nuno Tavares a marqué et Alexis Sanchez a inscrit son premier doublé sous ses nouvelles couleurs. Recrue star de ce mercato, le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille impressionne déjà ses coéquipiers et son entraîneur.

Mercato - OM : À Marseille, un nouvel hommage est rendu à Mandanda https://t.co/MAs0tXh53C pic.twitter.com/q49nu7bTDv — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Alexis Sanchez est un top joueur »

À peine arrivé, Alexis Sanchez impressionne déjà au sein de l’effectif de l’OM et Jordan Veretout a tenu à s’exprimer au sujet de l’ancien joueur de l’Inter durant une conférence de presse. « Alexis Sanchez est un top joueur, il l’a démontré auparavant dans tous les clubs où il a joué. Il va se sentir chez lui ici, il va nous apporter son expérience, il est très fort. On s’est fait sortir en Coupe à cause de lui l’an dernier. C'est un grand joueur, petit par la taille mais grand sur le terrain. Il a une grosse expérience, il prend la profondeur et donne tout pour son équipe. Les supporters ne peuvent que l'aimer et j'espère qu'il va marquer beaucoup de buts au Vélodrome ».

« C'est quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail »

Avant le déplacement à Brest il y a quelques semaines, Igor Tudor annonçait aussi en conférence de presse être impressionné par le travail que réalise Alexis Sanchez. « C'est un garçon que je n'ai entraîné que deux fois, du peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses en commun avec Ronaldo. Notamment du travail acharné, c'est quelqu'un qui se dédie vraiment à son travail. J'espère qu'il pourra devenir une référence pour l’équipe ».

« Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football »