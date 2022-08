Foot - Mercato

Une autre porte de sortie se ferme pour l’avenir de Ronaldo

Publié le 28 août 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet

Pour disputer la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo est prêt à quitter Manchester United seulement un an après son retour. Mais ses options sont assez réduites aujourd’hui. Un retour au Sporting est alors évoqué depuis quelques jours. Mais finalement, Ruben Amorim a jeté un gros coup de froid sur cette éventualité, alors que Cristiano Ronaldo a déjà été recalé par l’OM et le Borussia Dortmund

Ce n’est plus un secret, Cristiano Ronaldo serait à la recherche d’un nouveau club lors de ce mercato estival. Le Portugais, désireux de disputer la Ligue des champions, serait prêt à faire ses valises et quitter Manchester United seulement un an après son retour. Mais pour l’instant, l’attaquant de 37 ans n’a essuyé que des refus. Il aurait pourtant postulé au sein d’équipes comme Chelsea, le PSG, l’Atletico de Madrid ou encore le Borussia Dortmund. Néanmoins, Cristiano Ronaldo est encore à Manchester United pour le moment. Les options commencent à se faire rares pour le quintuple Ballon d’Or. Et il serait en train d’en voir une disparaître.

«Ronaldo est un joueur de Manchester United et je pense qu'il continuera à l'être»

Présent en conférence de presse ce samedi soir après la défaite du Sporting contre Chaves (0-2), Ruben Amorim a été interrogé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et l’entraîneur du club portugais ne voit pas le quintuple Ballon d’Or changer d’équipe cet été. « Est-ce que je signerais Cristiano Ronaldo s’il voulait retourner au Sporting ? Je ne garantis rien. Ronaldo est un joueur de Manchester United et je pense qu'il continuera à l'être » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par O Jogo . Déjà recalé par plusieurs clubs, Cristiano Ronaldo verrait une nouvelle porte de sortie se fermer devant lui.

Dortmund dément la rumeur Cristiano Ronaldo...

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo avait vécu une situation similaire avec le Borussia Dortmund. Lié au club de la Ruhr, l’attaquant de 37 ans avait finalement vu Hans-Joachim Watzke - directeur exécutif du pensionnaire de Bundesliga - nier tout contact avec lui : « J'adore ce joueur, c'est certainement une idée charmante : regarder Cristiano Ronaldo jouer au Signal Iduna Park. Mais il n'y a aucun contact entre les personnes impliquées. C'est pourquoi il faut arrêter d'en parler. »

