Un incroyable projet imaginé pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 28 août 2022 à 14h35 par Bernard Colas

Désireux de quitter Manchester United pour disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo manque cruellement d’options pour son avenir. Alors que la presse italienne évoque un rapprochement entre son agent Jorge Mendes et le Napoli, un retour au Sporting CP semble également possible pour l’international portugais. Son club formateur travaillerait d’ailleurs en coulisses pour boucler cette opération.

Quel maillot portera Cristiano Ronaldo cette saison ? Alors qu’il vient d’entrer dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, le Portugais veut quitter Old Trafford afin de participer à la Ligue des champions. Jorge Mendes a donc été missionné par le numéro 7 pour lui trouver un point de chute, mais à quelques jours de la fin du mercato estival dans la plupart des championnats européens, personne ne semble vouloir recruter le quintuple Ballon d’Or âgé de 37 ans. Sondés, l’Atlético, Chelsea, le Bayern Munich, l’AC Milan ou encore le Borussia Dortmund n’auraient pas donné suite, tandis que la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo à l’OM est infondée.

Le Sporting CP travaillerait sur le retour de CR7

En Italie, on explique qu’une arrivée au Napoli reste possible, bien que compliquée en cette fin du mois d’août. Luciano Spalletti n’a pas caché le fait qu’il serait ouvert à l’idée de travailler avec l’attaquant, tout en affirmant qu’aucune démarche concrète n’avait été entamée. Il faut dire que Jorge Mendes doit d’abord trouver une destination à Victor Osimhen afin de permettre à Naples de recruter Cristiano Ronaldo. En cas d’échec, seul le Sporting CP pourrait alors apparaître comme la solution idéale pour l’international portugais, formé du côté de Lisbonne. Cette semaine, le média CaughtOffside a assuré que Jorge Mendes s’était entendu avec Manchester United pour permettre à CR7 de partir sans grande difficulté et de retourner au Sporting CP. Le conseil d'administration de l’écurie portugaise aurait déjà prévu une réunion avec une société de communication externe, spécialisée dans les événements publics, afin de préparer la présentation du quintuple Ballon d’Or. Contactée par le Daily Mail , une source proche de Manchester United avait rapidement minimisé la probabilité d'un tel transfert, mais le Sporting semble bel et bien déterminé à tenter sa chance.

Une formule inédite pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Des sources proches du dossier ont en effet révélé à 90min UK que le Sporting CP explore actuellement toutes les possibilités pour faire revenir Cristiano Ronaldo. Du côté de Manchester United, la porte serait ouverte malgré la dernière sortie d’Erik ten Hag ce samedi. « Nous planifions le futur avec lui », a répété l’entraîneur des Red Devils à la fin du match contre Southampton (0-1), mais en interne, la position du club serait différente. Reste alors au Sporting à trouver la bonne formule pour boucler le retour de CR7, et une solution pourrait être trouvée. Selon 90min , la direction songerait à envisager une participation minoritaire du club à Cristiano Ronaldo, qui deviendrait ainsi actionnaire. Une formule inédite, mais autorisée.





