Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, Skriniar... Toutes les infos mercato du 28 août

Publié le 28 août 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato fermera prochainement ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Jorge Mendes active une autre piste pour Ronaldo

Bien décidé à quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo est toutefois en difficulté et peine à trouver une solution. Par conséquent, son agent, Jorge Mendes, continue son travail sur le mercato afin de trouver une porte de sortie à sa star. Ainsi, selon Sky Italia , le quintuple Ballon d'Or a été proposé à Naples dans un deal incluant Victor Osimhen, tandis que Calciomercato.com ajoute que l'AC Milan a également été sondé pour Cristiano Ronaldo.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : C’est réglé pour ce dossier mercato à 8M€ de Longoria

Décevant depuis le début de saison, Leonardo Balerdi risque même d'être relégué sur le banc de touche avec l'arrivée récente d'Eric Bailly, quatrième défenseur central recruté cet été par l'OM après Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Néanmoins, d'après La Provence , l'Argentin n'envisage pas de quitter Marseille d'ici jeudi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes. « Il reste », confie même un proche du dossier.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Longoria fixe un transfert à 10M€

Poussé au départ depuis plusieurs mois, Duje Caleta-Car peine à trouver une porte de sortie. Mais alors que son contrat s'achève en juin 2023, Pablo Longoria ne veut pas prendre le risque d'un nouveau départ libre. Par conséquent, selon les informations de La Provence , l'OM pourrait bien brader son international croate et le laisser partir même contre une offre inférieure à 10M€.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Recalé, Campos espère toujours boucler ce gros transfert