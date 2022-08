Foot - Mercato - OM

OM : Sur le mercato, Longoria a pu compter sur une aide inattendue

Publié le 28 août 2022 à 15h45 par Arthur Montagne

Très actif durant le mercato estival, l'OM a bouclé l'arrivée de onze nouveaux joueurs à l'image de Chancel Mbemba qui a débarqué libre à Marseille. Et pour convaincre le défenseur central de rejoindre la Canebière, Pablo Longoria a pu compter sur l'aide d'un certain Cédric Bakambu.

Cet été, l'OM s'est montré une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts, bouclant pas moins de onze renforts à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré et Eric Bailly. Et pour certains dossiers, Pablo Longoria a pu compter sur de l'aide.

Transferts - OM : C’est réglé pour ce dossier mercato à 8M€ de Longoria https://t.co/Zxh7zKzSjw pic.twitter.com/YHuAIvU4wD — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Bakambu interpelle Mbemba

En effet, dans les colonnes de L'EQUIPE , un échange entre Cédric Bakambu et Chancel Mbemba, tous deux internationaux congolais, est révélé. Apprenant les rumeurs concernant la possible arrivée de son compatriote à l'OM, l'attaquant olympien lui envoie ainsi un message sur Whatsapp . « Mon gars, c'est comment ? Il faut que tu viennes dans notre équipe ! », lance Bakambu. « T'inquiète, on va faire ça », lui répond Mbemba.

Longoria finit le travail