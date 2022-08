Foot - Mercato - PSG

PSG : Un dossier brûlant du mercato enfin débloqué ?

Publié le 29 août 2022 à 17h10 par Quentin Guiton

Ça s’agite autour de Leandro Paredes ce lundi ! En effet, cette journée pourrait être décisive pour le transfert de l’Argentin à la Juventus. Son arrivée serait même imminente. Seulement, les Bianconeri préfèreraient se séparer d’au moins un joueur au milieu afin de faire de la place à Paredes. Et bonne nouvelle, les choses s'accélèreraient pour un départ…

A quelques jours de la fin du mercato, Leandro Paredes n’a toujours pas quitté le PSG. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le club de la capitale et la Juventus négocient pour le transfert de l’Argentin. Cependant, les deux formations ne parvenaient pas à s’entendre. Mais ce lundi, la situation pourrait se décanter. En effet, La Stampa et Tuttosport annoncent que les Bianconeri et les Parisiens auraient enfin trouvé un accord autour d’un prêt avec option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Néanmoins, Sky Italia révèle pour sa part que les deux clubs galèrent toujours autant pour s’entendre…

La Juventus préfèrerait vendre avant de signer Paredes

Et l’une des causes de ce blocage pourrait être le fait que la Juventus souhaiterait vendre au moins un milieu afin de faire de la place à Leandro Paredes. Ainsi, parmi les joueurs potentiellement sacrifiés, on trouve Arthur, notamment à cause de son gros salaire.

