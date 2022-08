Foot - Mercato - PSG

PSG : Les conditions sont fixées pour le transfert de Paredes

Publié le 29 août 2022 à 12h15 par Quentin Guiton

Leandro Paredes est annoncé depuis de longues semaines dans le viseur de la Juventus. Seulement, alors que la fin du mercato se rapproche à grands pas, l’Argentin est toujours un joueur du PSG. Si le transfert semble tout de même en bonne voie, aucun accord officiel n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Et les dernières conditions fixées par la Juventus viennent d’être révélées…

Si la mission dégraissage avance plutôt bien pour le PSG, certains cas n’ont toujours pas été réglés. Leandro Paredes est notamment concerné. Depuis longtemps déjà, l’Argentin est annoncé du côté de la Juventus. Si le joueur aurait déjà donné son feu vert, le transfert n’est pas encore bouclé. Mais le temps presse…

Jour décisif pour Paredes ?

Mais ce lundi, La Gazzetta dello Sport nous apprend que cette journée devrait être décisive pour l’opération Leandro Paredes, les deux formations ayant la volonté commune de clore le deal. Le PSG et la Juventus travailleraient donc actuellement sur un prêt avec option d’achat, qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Et c’est justement là que ça bloquerait encore…

La Juventus fixe ses conditions au PSG