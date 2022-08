Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo au coeur d'une grosse opération ?

Publié le 29 août 2022 à 12h10 par Quentin Guiton

Le mercato ferme ses portes mercredi soir à minuit et Cristiano Ronaldo n’a toujours pas quitté Manchester United, lui qui ne trouve pas preneur. La dernière option chaude semble être un retour en Italie du côté de Naples. Un chassé-croisé entre le Portugais et Victor Osimhen est même évoqué. Seulement, la future signature d’Antony à Manchester United risque de compromettre ce deal. Pourtant, l’opération serait toujours envisageable…

Le temps presse ! Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo n’est toujours pas parti alors que le mercato se termine dans quelques jours. Il faut dire que le quintuple Ballon d’Or s’est fait recaler de partout. Mais ces derniers jours, un retour en Serie A du côté de Naples revient avec insistance. C’est d’ailleurs certainement sa dernière porte de sortie. L’agent de Ronaldo aurait même déjà élaboré un plan : amener Manchester United à signer Victor Osimhen pour faire de la place au Lusitanien à Naples.

Transferts : Dos au mur pour Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes tente le tout pour le tout https://t.co/mzYZj6QXkH pic.twitter.com/vVopOrakP6 — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Antony prêt à condamner l’arrivée d’Osimhen ?

Le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, aurait cependant demandé au moins 130M€ pour son attaquant nigérian. Une somme conséquente donc. Manchester United devrait lui tout miser sur Osimhen en cas d’échec de la piste prioritaire Antony et lui aurait même préparé un salaire de 10M€ par an. Problème, l’attaquant brésilien devrait bien débarquer en Angleterre. En effet, The Athletic révélait ce dimanche que Manchester United et l’Ajax Amsterdam seraient tout proche d’un accord autour des 100M€ pour le transfert d’Antony. Le Brésilien serait donc un possible remplaçant pour Ronaldo mais condamnerait aussi probablement le deal avec Naples. En effet, cette signature coûteuse empêcherait Manchester United d’accéder aux demandes élevées du club italien pour Osimhen (130M€).

L’échange Ronaldo-Osimhen toujours possible ?