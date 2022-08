Foot - Mercato

Les conditions sont fixées pour le transfert de Ronaldo

Publié le 28 août 2022 à 13h45 par Quentin Guiton

Le mercato ferme ses portes dans quelques jours et Cristiano Ronaldo n’est toujours pas parti de Manchester United. Il faut dire que le Portugais a toutes les peines du monde à trouver preneur. Dernièrement, la piste la plus chaude mène à Naples. D’ailleurs, le joueur aurait validé ce transfert. Et Aurelio De Laurentiis vient de fixer les conditions pour que cette opération se réalise…

Le 31 août à minuit, le mercato fermera officiellement ses portes. Le temps presse donc pour Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United cet été, le Portugais ne parvient pas à trouver une porte de sortie, lui qui se fait recaler de partout. Mais ces derniers jours, un retour en Serie A revient avec insistance…

Ronaldo ok pour Naples !

Ainsi, Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, aurait sondé Naples. Et d’après La Gazzetta dello Sport , le Lusitanien aurait validé cette option ! D’ailleurs, Jorge Mendes aurait déjà un plan pour que l’opération se concrétise : envoyer Victor Osimhen à Manchester United pour que Ronaldo fasse le chemin inverse.

Naples fixe ses conditions