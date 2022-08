Foot - Mercato

Jorge Mendes a un plan XXL pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 27 août 2022 à 13h10 par Pierrick Levallet

Cette saison, Cristiano Ronaldo veut impérativement jouer la Ligue des champions. Le Portugais est donc prêt à quitter Manchester United seulement un an après son retour et a déjà postulé auprès de plusieurs équipes, sans succès jusqu’à présent. Jorge Mendes a donc relancé la piste Napoli récemment. Et le super agent aurait un plan pour le retour de Cristiano Ronaldo en Serie A.

Depuis le début de saison, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo à Manchester United. Souhaitant quitter les Red Devils pour retrouver la Ligue des champions cette saison, le Portugais n’affiche pas vraiment la meilleure attitude possible dans le vestiaire mancunien. Cela n’a pas manqué de provoquer la colère d’Erik Ten Hag, qui voudrait désormais voir le quintuple Ballon d’Or partir. De son côté, Cristiano Ronaldo a déjà postulé auprès de plusieurs clubs comme Chelsea, le Borussia Dortmund, l’Atletico de Madrid ou encore le PSG mais s’est toujours fait recaler pour l’instant. Néanmoins, son clan ne lâcherait pas et aurait relancé une ancienne piste.

Contacts renoués avec Naples pour Cristiano Ronaldo

À en croire les informations de Sky Italia , Jorge Mendes aurait renoué des contacts avec le Napoli pour Cristiano Ronaldo. Mais pour intégrer le Portugais dans l’effectif napolitain, un attaquant va devoir quitter le pensionnaire de Serie A. Jorge Mendes se serait donc engagé à ramener une grosse offre pour Victor Osimhen. Et il aurait déjà un plan.

Osimhen à Manchester United pour 130M€, un prêt de Cristiano Ronaldo qui va arranger Naples