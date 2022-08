Foot - Mercato - OM

Au cœur des rumeurs à l’OM, Cristiano Ronaldo peut rapporter gros

Publié le 28 août 2022 à 11h00 par Bernard Colas mis à jour le 28 août 2022 à 11h14

À quelques jours de la fin du mercato estival, Cristiano Ronaldo est toujours dans le flou pour son avenir, lui qui désire quitter Manchester United. Jorge Mendes a multiplié les pistes tout au long de l’été mais peine à trouver un point de chute à l’international portugais. L'agent aurait notamment approché le Napoli ces derniers jours, un club qui ne ferme pas la porte au quintuple Ballon d’Or. Il faut dire que les retombées économiques pourraient être colossales pour Aurelio De Laurentiis.

S’il souhaite participer à la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo est contraint de quitter Manchester United, et le principal intéressé a rapidement fait son choix. Depuis le début de l’été, l’attaquant de 37 ans est à la recherche d’un nouveau club et Jorge Mendes s’active en interne pour lui trouver un point de chute. Problème, Cristiano Ronaldo ne fait plus rêver sur le marché. Malgré un niveau toujours impressionnant, l’âge et les émoluments du quintuple Ballon d’Or ont de quoi refroidir les clubs. Le PSG, le Real Madrid, l’Atlético, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund n’envisagent donc pas de se positionner sur CR7, dans le flou pour la suite de sa carrière.

Après la folle rumeur OM, la piste Naples revient pour Cristiano Ronaldo

Alors que les rumeurs envoyant Cristiano Ronaldo à l’OM se sont intensifiées au cours des dernières semaines, suscitant l’engouement des supporters phocéens sur les réseaux sociaux, d’autres pistes bien plus crédibles ont émergé récemment. Le Sporting CP penserait notamment au retour de son ancien joueur, tandis que Jorge Mendes aurait proposé ses services au Napoli. L’agent de CR7 serait confiant à l’idée de trouver une porte de sortie à Victor Osimhen afin de faire de la place à son client chez les Azzurri . Un scénario très complexe à mettre en place en si peu de temps, mais Jorge Mendes croit en ses chances, d’autant qu’à Naples, on ne ferme pas la porte au numéro 7.

« Cristiano Ronaldo ? Le Napoli ferait un bond en avant retentissant »

« Est-ce que je l'entraînerais volontiers ? Je veux voir qui dirait non à cette opportunité », a confié l’entraîneur Luciano Spalletti ce samedi en conférence de presse, affirmant néanmoins qu’il n’y avait rien de concret pour l’heure dans ce dossier. L’aspect économique est en effet déterminant dans ce dossier, et Naples ne dispose pas de ressources illimitées, mais Aurelio De Laurentiis pourrait sortir gagnant d’une telle opération. Gestionnaire financier expert dans le domaine du football, Alessandro Francesco Giudice incite en effet le Napoli à se positionner sur Cristiano Ronaldo.



« L’impact serait très fort. Naples est un cran en dessous de la Juve et de l'Inter, il y a un écart de chiffre d'affaires à combler et cela peut se faire si la visibilité du club augmente sur le marché international. Et cela se produirait certainement avec Cristiano Ronaldo, indépendamment d'autres facteurs, tels que les revenus , explique l’économiste dans un entretien accordé à Il Mattino . Naples serait en mesure d'attirer davantage d'entreprises, et je ne parle pas seulement des sponsors. Ce n'est pas une question de merchandising : il y aurait un facteur de croissance important lié à la popularité de Cristiano Ronaldo, une véritable figure planétaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est l'homme qui a le plus de followers sur tous les continents : ils sont actuellement 477 millions, soit une personne sur 12 dans le monde qui le suit. Le Napoli ferait un bond en avant retentissant, sa visibilité augmenterait et le club susciterait des intérêts partout, ce qui manque aujourd’hui . »

« Naples atteindrait le niveau des marques les plus connues dans le monde »