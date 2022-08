Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Kanté capote, une folle raison est dévoilée

Publié le 30 août 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Longtemps, N'Golo Kanté a été érigé comme la grande priorité du PSG. Mais à chaque fois, les Parisiens se sont heurtés à un mur, l'international français refusant de revenir à Paris. Les raisons précises n'ont jamais été vraiment dévoilées, mais Daniel Riolo lâche une petite bombe.

Pendant plusieurs saisons, le PSG a cherché à renforcer son milieu de terrain et à chaque fois, un nom revenait avec insistance : N'Golo Kanté. Néanmoins, l'international français a toujours refusé de revenir à Paris alors qu'il est originaire de la région parisienne. Et Daniel Riolo a une explication.

«Il a trop de problèmes avec des gens du 92»

« Sur les cinq dernières années, quasiment chaque été, le transfert de Kanté au PSG a été évoqué par les médias. Au moment de me renseigner sur la faisabilité du transfert, à chaque fois "on" m’a dit: "jamais Kanté ne reviendra en France, il a trop de problèmes avec des gens du 92" Difficile d’en savoir plus », écrit-il sur RMC alors que la polémique Pogba fait grandement parler.

