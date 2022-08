Foot - Mercato - PSG

PSG : A peine arrivé, il est remonté contre Galtier

Publié le 29 août 2022 à 22h10 par Arthur Montagne

Prêté par le Stade de Reims cet été, avec option d'achat quasiment obligatoire, Hugo Ekitike doit se contenter de miettes depuis son arrivée au PSG. Resté sur le banc contre l'AS Monaco (1-1) dimanche soir, le jeune attaquant commencerait d'ailleurs à montrer des signes d'impatience concernant son temps de jeu.

Après une saison pleine de promesses du côté du Stade de Reims, Hugo Ekitike n'a pas manqué d'être convoité sur le mercato. Newcastle semblait d'ailleurs idéalement placé pour le recruter, mais c'était avant que le PSG ne débarque pour rafler la mise sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire.

Ekitike joue peu depuis son arrivée au PSG...

Conscient de ne pas arriver dans la peau d'un titulaire en puissance au PSG, Hugo Ekitike ne devait toutefois pas s'attendre à se contenter des miettes. En effet, depuis le début de saison, il n'est entré en jeu qu'à deux reprises (Contre Clermont et Montpellier) pour un total de 13 petites minutes de jeu. Un total assez faible en quatre journées de Ligue 1.

... et commencerait déjà à s'agacer