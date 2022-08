Foot - Mercato - PSG

PSG : Le verdict est tombé pour Bernardo Silva

Publié le 30 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Courtisé par le PSG dans cette dernière ligne droite du mercato estival, Bernardo Silva restera bel et bien à Manchester City conformément à nos révélations. En effet, Pep Guardiola a confirmé que le milieu offensif portugais n’irait nul part, et c’est donc une piste à oublier pour Luis Campos et le PSG.

Alors que Fabian Ruiz (26 ans, Naples) semble de plus en plus proche d’une arrivée au PSG dans le cadre d’un transfert à 25M€, faut-il s’attendre à d’autres mouvements dans cette dernière ligne droite du mercato estival ? La piste menant à Bernardo Silva (28 ans, Manchester City) a été évoquée avec insistance ces dernières semaines, mais elle s’est refroidie.

Bernardo Silva ne viendra pas

En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août, le PSG a finalement jeté l’éponge pour le milieu offensif portugais après avoir formulé une offre de 80M€ aux Citizens , et Bernardo Silva ne viendra pas au sein du club de la capitale.

Sir Guardiola confirme que le dossier Bernardo Silva est bien refermé https://t.co/1MNQ0EoeLqComme révélé hier par @le10sport, Paris a jeté l'éponge https://t.co/wEKerlScsi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 26, 2022

Guardiola très ferme sur le dossier