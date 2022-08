Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG :Neymar dicte la prochaine cible de Campos

Publié le 29 août 2022 à 13h10 par La rédaction

À la recherche de deux derniers joueurs sur le marché des transferts, alors que l’arrivée de Fabian Ruiz devrait être bouclée très bientôt, Luis Campos aurait déjà identifié les profils qu’il souhaiterait incorporer au sein du PSG. Et le Portugais voudrait bien faire venir un attaquant d’ici la fin du mercato estival pour soulager Neymar…

Luis Campos n’en a pas fini avec son mercato. Depuis maintenant plusieurs jours, la tendance semble claire pour le Portugais : 3 recrues seraient attendues du côté du PSG. En effet, un milieu de terrain, un défenseur central et un attaquant seraient toujours ciblés par le consultant sportif parisien. Pour le milieu de terrain, tout semblerait bouclé, puisque d’après les informations du Parisien , Fabian Ruiz devrait débarquer ce lundi. Cependant, pour ce qui est de l’attaquant, le profil recherché aurait aussi été trouvé…

Une doublure à Neymar au PSG ?

Ainsi, toujours selon les informations du Parisien , le PSG souhaiterait faire venir un joueur capable d’être la doublure de Neymar. En effet, l’international brésilien a souvent montré qu’il était fragile physiquement depuis quelques saisons. Si le début de saison du numéro 10 parisien est particulièrement satisfaisant, le PSG pourrait bien tenter de lui trouver une doublure de qualité, afin de pallier d’éventuels problèmes de blessure, que l’international brésilien connaît quasiment chaque année.

Mercato - PSG : Constamment recalé, Campos pousse pour ce transfert prioritaire https://t.co/JH0b1Iloy1 pic.twitter.com/OQa9KTamm5 — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Quel joueur ciblé par Luis Campos ?

Parmi les dernières pistes évoquées pour le secteur offensif du PSG, on retrouve notamment Marcus Rashford. Cependant, ce dernier a déjà fait part de son envie de prolonger l’aventure à Manchester United. Cependant, comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva est la grande priorité de Luis Campos dans le secteur offensif bien que le PSG ait décidé de jeter l'éponge en raison du refus catégorique de Manchester City de céder son joueur. Et son profil semble déjà bien plus coller à une doublure pour Neymar, que celui de Marcus Rashford. Reste à savoir si le PSG parviendra à trouver un accord avec Manchester City, ou tout simplement s’ils parviendront à s’aligner sur les demandes financières du club de Pep Guardiola…