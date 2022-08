Foot - Mercato - PSG

PSG : Pep Guardiola lâche une nouvelle annonce sur Bernardo Silva

Publié le 29 août 2022 à 09h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva était une des pistes prioritaires pour le PSG sur le mercato estival. Luis Campos voulait absolument le recruter, afin de l’incorporer dans le collectif parisien. Cependant, l’international portugais ne devrait pas prendre la direction de Paris. Et cet échec semble se confirmer, alors que Pep Guardiola multiplie les sorties…

Selon toute vraisemblance, Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre le PSG. Comme révélé par le10sport.com , Luis Campos appréciait beaucoup le profil de l’international portugais de Manchester City, et souhaitait absolument le faire venir au sein du club. Cependant, la position des Citizens semblait poser problème dans les négociations, alors que Pep Guardiola se montrait inflexible. Le PSG aurait donc tout récemment jeté l’éponge dans ce dossier. Et Pep Guardiola est venu confirmer cette tendance avec ses récentes déclarations…

« Il n’y a pas de discussions pour Bernardo Silva »

En effet, dans un premier temps, le directeur exécutif de Manchester City, Ferran Soriano, avait annoncé que Bernardo Silva allait rester du côté de l’Angleterre. « Il n'y a pas de discussions pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Manchester City peut considérer que l'affaire est terminée » . Vendredi dernier, en conférence de presse, Pep Guardiola est venu confirmer cette tendance. « Il restera ici. Absolument. Nous n’avons aucun appel téléphonique d’aucun club concernant Bernardo Silva, c’est pourquoi il reste ». De quoi refroidir les ardeurs du PSG et de Luis Campos…

Mercato - PSG : Recalé pour Skriniar, Campos accélère sur un gros transfert https://t.co/JCqTJLAOdX pic.twitter.com/FcqvnG9H9c — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

« J’ai été très clair, il est irremplaçable »

Ce samedi, après le match de Manchester City face à Crystal Palace, Pep Guardiola a encore une fois évoqué le cas Bernardo Silva. Selon lui, un transfert, où que ce soit, n’est pas envisageable d’ici la fin du mercato estival. « Bernardo Silva restera à Manchester City, j’ai été très clair. Il est irremplaçable, pour beaucoup de raisons. Bernardo, il peut jouer à trois, quatre ou cinq postes. Ce n’est pas juste qui il est sur le terrain, mais c’est aussi en dehors, la joie dans le vestiaire » , peut-on lire dans le Manchester Evening News. Encore un message clair envoyé au PSG…

« Nous ne pouvons pas oublier ce que Bernardo a fait aujourd’hui »