Foot - Mercato - OM

Dieng n’échappera pas à son transfert, Pablo Longoria y travaille

Publié le 30 août 2022 à 10h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait les idées claires pour Bamba Dieng. Alors que Lorient privilégiait un prêt avec option d’achat, le patron du club phocéen se serait montré clair en affirmant ne vouloir parler que d’un transfert sec. Une option qui ne ferait guère plaisir au Sénégalais qui aurait eu pour volonté de revenir briller à l’OM après un prêt d’une saison. Lorient et le club marseillais discuteraient des modalités du transfert et de son indemnité…

Le mercato estival fermera certes ses portes en deuxième partie de semaine. Mais force est de constater que Pablo Longoria ne semble pas encore avoir fini son marché à l’OM. Lundi soir, le10sport.com a fait un point sur l’évolution du dossier Bamba Dieng. Président de l’OM, Longoria cherche, après le départ d’Arkadiusz Milik, d’une nouvelle fois dégraisser le secteur offensif d’Igor Tudor. Certes, le nom de Cédric Bakambu circule beaucoup dans la presse, mais c’est bien Bamba Dieng qui dispose à ce jour des chances les plus grandes de prendre la porte.

Longoria a reçu une offre de 11M€ pour Dieng

D’après les informations exclusives divulguées par le10sport.com lundi soir, l’OM a reçu une offre de transfert de 11M€ pour Bamba Dieng. À l’instant T, l’identité du club demeure floue bien que cela se joue entre l’OGC Nice et le FC Lorient. Pour l’heure, Pablo Longoria et son comité de direction n’ont pas encore donné suite à cette proposition alors que le club phocéen espérerait récolter une somme plus importante grâce à la vente de Bamba Dieng.

Ça discute entre Lorient et l’OM, Longoria ne veut entendre parler que d’un transfert

Ce mardi, L’Équipe a confirmé la tendance évoquée par le10sport.com concernant l’intérêt du FC Lorient pour Bamba Dieng. D’après le quotidien sportif, les Merlus courtisaient ardemment. Au détour d’une discussion entre le président de Lorient, à savoir Loïc Féry et son homologue marseillais Pablo Longoria dans la journée de lundi, il aurait été convenu que seul un transfert sec serait possible et ce, bien que le club breton souhaitait initialement boucler cette opération par le biais d’un prêt avec option d’achat. Ça discuterait d’une opération à 8M€.

Mercato - OM : Un ancien joueur chaud pour revenir dans le projet McCourt ? https://t.co/EodlNhr5wL pic.twitter.com/iC4Ysz2h3j — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Lorient ne cache plus son intérêt

Dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 et de la rencontre disputée par Lorient, le président Loïc Féry s’est confié à Prime Video en affirmant son intérêt pour Bamba Dieng. « Il fait partie des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières ».

Initialement, Dieng avait d’autres plans qu’un transfert